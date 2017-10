Oana Zăvoranu, declaraţii surprinzătoare despre fostul iubit

Oana Zăvoranu, declarații surprinzătoare despre fostul iubit

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Deși nu mai formează un cuplu de câteva săptămâni, Oana Zăvoranu și fostul iubit, Răzvan, s-au despărțit pe cale amiabilă și au rămas în relații bune. Bruneta îl apreciază extrem de tare pe fostul partener, declarând că el este cea mai bună dovadă a faptului că doi adulți pot încheia o relație prietenește.Oana Zăvoranu și Răzvan s-au despărțit prietenește, după trei ani în care cei doi au fost de nedespărțit. De vină ar fi chiar amiciția dintre ea și fostul partener, pe care ajunsese să îl iubească precum pe un frate. Vedeta a dezvăluit la emisiunea "Un show păcătos" că Răzvan a demonstrat lumii că o despărțire poate avea loc și fără scandal."A plecat Răzvan. Jos pălăria, jur. Și să vezi că se poaet și în despărțire să fim ok. Se poate ca oamenii să se despartă ok, fără țigănie și fără scandal. Toți bărbații mă iubesc mai mult decât îi iubesc eu. Am rămas în relații foarte bune cu Răzvan. Ne-am despărțit pentru că devenisem mai mult frați decât iubiți. Am toate cuvintele de laudă față de el și familia lui. Mama lui mă reprezintă în două procese și este o femeie extraordinară. Am stat împtreună aproape trei ani. Am sentimente puternice față de el în continuare și dacă va avea vreodată nevoie de mine voi fi lângă el. Acum sunt liberă. Sunt mai curtată decât la 18 ani. Nu am nimic cu Tomer. Este un om extraordionar, dintr-o familie foarte fină. M-a abordat într-o cafenea, dar atât. Sunt mai curtată acum ca niciodată", a spus Zăvo la emisiunea "Un show păcătos".