Oana Zăvoranu, declaraţii de dragoste pentru Dan Diaconescu

Oana Zăvoranu, declarații de dragoste pentru Dan Diaconescu

Ştire online publicată Luni, 28 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu susține că Dan Diaconescu este singura persoană care i-a satisfăcut capriciile de divă: „Dane, vei avea în orice moment o prietenă adevărată în mine care te iubește mult”. „Pentru mine Dan Diaconescu este ca un mentor, am furat de la el tot ce am putut. Am suferit cu adevărat când l-am văzut pe Dan Diaconescu încătușat. Mi-a făcut extrem de rău acea imagine, pentru că este un om drag mie, am învățat enorm de mult de la el. Sper din tot sufletul să-i fie redeschisă emisiunea, pentru că eu nu văd România fără OTV. Dan Diaconescu a fost singura persoană care mi-a satisfăcut toate capriciile de divă. Mi-a luat lustre cu cristale, mi-a făcut o cabină de machiaj extraordinar de frumoasă și mi-a închiriat un scaun care costă 4.000 de euro. Acest om a știut să mă respecte și pentru asta nu pot decât să-i mulțumesc și să-i spun că-i voi rămâne prietenă pentru totdeauna. Dane, ai avut, ai și vei avea în orice moment al vieții tale o prietenă adevărată în mine care te iubește mult și te respectă”, i-a spus Oana Zăvoranu lui Dan Diaconescu în cadrul emisiunii „Un show păcătos”.