Oana Zăvoranu, atac violent la Pepe

Ştire online publicată Luni, 21 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu a sărit din nou la gâtul fostului soț și i-a adresat o serie de cuvinte grele, într-un mesaj pe care l-a postat pe contul ei de socia-lizare.„Lucruri furate? Care? Alea care îmi aparțin? și artistuți dubioși... da dubioși rău, care pentru a fii ascultați ce «bine cântă», trebuie să mai vorbească puțin de «fosta». Artistuți care copiază după dictare și își iau mașini «fumate» de unii? Adică fumate de mine pentru cine înțelege mai greu.Mașini pe care ne povestesc cum au dat sute de mii de euro, sunt și mulți proști care chiar cred. Doar că artistuții ăștia dubioși, nu pot să își plătească taxele de timbru la presupusele procese unde sunt «victime».Ultimul model de Cayenne la doar 200 km costa 40 mii. Ghinion când eu știu cel mai bine cum își fac unii mai închiși la culoare reclamă pe spatele meu. Iar ceea ce fac eu acum este atât de mare încât mi-e milă de ei. Îmi place să văd din umbră cât de mărunți, corupți și plin de minciuni sunt și extrem de curând voi savura momentul în care se vor împotmoli în propriile mizerii țesute ani la rând pentru a mă înfunda.Dar ce crezi?...KISS MY ASS BITCH:)))......I’M STRONGER THEN EVER....real power has a secret baby, and i found it !”, a scris Oana Zăvoranu pe Facebook.