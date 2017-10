Oana Zăvoranu, atac la adresa lui Pep: Meritai şi tu una mai umană

Oana Zăvoranu, atac la adresa lui Pep: Meritai și tu una mai umană

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu e convinsă că Pepe, fostul ei soț, nu este fericit alături de Raluca ba, mai mult, insinuează că acesta își îneacă amarul cu alte femei."Iubesc și mă roade pizma pe fericirea lui... care fericire???? Aia vai mama ei... că ești îmbătrânit și ochii te trădează și cu actoria stai prost... poți minți pe oricine, dar pe tine nu, IAR EU ȘTIU CÂT EȘTI DE NEFERICIT... îți îneci amarul în femei poate și băutură și toate piesele sunt triste și neinspirate că «muza» ta e acum FIONA, si cum dracu să te inspire FIONA CÂND RÂDE EA AȘA DE ZICI CĂ TE MĂNÂNCĂ și are și 43 la picior de sigur îți ia și pantofii din greseală, că îi confundă cu ai ei? Și jur pe ORICE PE LUMEA ASTA CĂ NU TE VREAU ÎNAPOI, NU TE MAI IUBESC DE DINAINTE SĂ NE DIVORȚĂM ȘI NU AM NIMIC CU CALUL TAU... dar parcă după mine, meritai și tu una mai umană așa și cu un nume mai frumușel... că să te cheme PASTRAMA... FASCINANT!!! În fine... să fiți sănătoși și să vă dea Dumnezeu 5-6 fetițe, că BĂIAT AȘA CUM VREI TU NU O SĂ AI (părerea mea, că am auzit că băieții se fac DIN DRAGOSTE PASIONALA), a scris Oana, pe Facebook.