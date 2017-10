Oana Zăvoranu: „Aş repeta experienţa Playboy oricând“

Oana Zăvoranu: „Aș repeta experiența Playboy oricând“

Ştire online publicată Miercuri, 21 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt frumoasă, tânără și liberă și am ce arăta” - astea sunt motivele pentru care Oana Zăvo-ranu dorește să se dezbrace din nou.În urmă cu un an, controversata Oana Zăvoranu se dezbrăca pentru prima oară în paginile revistei Playboy. Deși era postul Paștelui, aceasta nu a avut nimic împotrivă să pozeze goală, folosindu-se de cruci și Biblii, susținând și în ziua de astăzi că nu a păcătuit sub nicio formă. Mai ales că a primit suma de 20.000 de euro, iar pictorialul „Exorcizarea Oanei” a fost unul de impact…Zăvoranca recunoaște că ar accepta cu drag o nouă ofertă din par-tea celor de la Playboy.„Aș repeta experiența Playboy oricând, dacă voi primi oferte care să-mi placă și să fie de calitate. Sunt frumoasă, tânără și liberă și am ce arăta. Altele ar da orice ca să fie ca mine. Că doar pe zi ce trece mă apropii de majorat. Sincer, toți îmi spun că parcă întineresc pe zi ce trece. Se vede că divorțul mi-a priit, sincer spun asta”, a declarat bruneta.Deși și-a pus în cap chiar și Biserica Ortodoxă Română, Oana Zăvoranu nu consideră că a greșit, căci, din punctul ei de vedere, lucrurile stau altfel în ceea ce privește postul.„Postul, după mine, este să nu minți, să nu furi, să nu faci rău. Deci, a poza nu înseamnă, în opinia mea, a păcătui. Nu țin post pentru că nu pot, sunt tare pofticioasă. Țin doar ultima săptămână”, a adăugat fosta soție a lui Pepe.