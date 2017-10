Oana Zăvoranu a ajuns de urgenţă la spital

Oana Zăvoranu a ajuns de urgență la spital

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu s-a simțit foarte rău, joi noaptea, și a fost dusă la spital.Fosta soție a lui Pepe a fost trans-portată de un echipaj SMURD la spitalul Elias din Capitală pentru mai multe investigații.„Oanei i s-a făcut rău din cauza sinuzitei. Are stări de vomă, are o răceală puternică și pur și simplu i s-a făcut rău. A chemat ambulan-ța pentru că nu a mai suportat durerea. Ea are oroare de spitale așa că așteptăm să vedem care este diagnosticul medicului. E groaznic pentru mine să știu că fiica mea nu este bine”, a declarat Mărioara Zăvoranu, potrivit WOWbiz.ro.