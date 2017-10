Oana Turcu şi Cristi Brancu i-au tăiat moţul copilului la Viena

Oana Turcu și Cristi Brancu i-au tăiat moțul copilului la Viena

Petrecere în familia Turcu-Brancu. Tudor, băiețelul Oanei Turcu și al lui Cristi Brancu, a împlinit un an la Viena, orașul în care a fost adus pe lume. Cu această ocazie, cuplul a organizat și tăierea moțului, iar micuțul a ales de pe „tava destinului” sare, carte și bani.„Am ajuns ieri la Viena și, odată ce am pășit în aeroport, am retrăit, aproape zi de zi, gândurile de acum un an. Îmi aminteam agitația lui Teddy din burtică. Priveam locurile în care mă plimbam cu cei dragi. Mi-am adus aminte ce făceam cu o zi înainte să se nască el. Viena, așa a vrut Dumnezeu, este emoția vieții mele. Mi-am adus aminte cum mă plimbam la Hofburg, cu o zi înainte, cu gândul la el. Și acum, iată-l pe el, aici.M-am bucurat când am văzut că, deși nu a mai călătorit demult cu avionul, Teddy parcă simțea că se află într-un loc special pentru viața lui. A fost cuminte, liniștit, vesel. Ne-a bucurat pe noi toți”, a scris Oana pe Facebook.