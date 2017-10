Oana Roman va fi mamă!

Ştire online publicată Marţi, 03 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Roman a dezvăluit că este însărcinată în trei luni și jumătate și că se pregătește ca, împreună cu iubitul său, să devină părinți: "Am ramas pe la inceputul verii. Nu mi-am plănuit. Suntem impreună de aproape nouă luni. Lucrurile au evoluat in timp, destul de repede. Am 14 săptămâni, asa a vrut Dumnnezeu. Ne-am bucurat foarte tare când am aflat. Nu mi-am pus vreo secundă problema dacă fac copilul asta sau nu", a declarat Oana la emisiunea "La Maruta", scrie wowbiz.ro.