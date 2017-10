Oana Roman se leapădă de Cornel Păsat

Ştire online publicată Marţi, 26 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După ce în presă a apărut zvonul că a fost invitată la nunta fostului iubit, Oana s-a înfuriat teribil: „Nu văd de ce se speculează pe acest subiect, probabil are cineva interes să promoveze acest eveniment, iar prin intermediul unei bârfe despre mine e mai simplu, căci altfel, probabil, nu e un eveniment atât de important. Nu am fost invitată la acea nuntă, deci nu aveam ce să refuz”.În plus, Oana Roman a dezvăluit și câteva amănunte despre cum a început idila dintre Cornel și Bianca.„Cornel nu m-a invitat la nuntă și bine a făcut, având în vedere că viitoarea lui soție este o fată care a fost prietena noastră, prezentă în casa mea și a noastră timp de doi ani, aproape în fiecare zi. A luat parte la toate evenimentele noastre, a fost la părinții mei acasă, era normal să nu mă invite la nuntă. Rog dacă se poate să nu mai fiu asociată cu vreo discuție legată de Cornel și de nunta lui. Ne-am despărțit acum șapte ani și el este un capitol închis din viața mea”.Cornel Păsat și Bianca Bădoi vor avea cununia civilă pe data de 17 septembrie, iar pe 18 septembrie va avea loc ceremonia religioasă.