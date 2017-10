Oana Roman s-a săturat de cluburi

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Roman s-a săturat de showbiz și a decis să se retragă nu doar din televiziune, ci și din viața socială pe care o trăia în mare parte prin cluburile din Capitală.Oana Roman, 36 de ani, este de părere că distracția din cluburi a atins limita depravării. „Sunt o veterană a ieșitului la club și n-am negat asta niciodată, am ieșit la club, dar am și învățat, am și muncit. Au trecut cam 20 de ani de când tot ies și nu mai am gust pentru ieșit. Am ajuns, poate, la o vârstă la care văd altfel lucrurile și îmi găsesc liniștea citind, stând cu prietenii, văzând un film bun, departe de cluburi. Plus că ceea ce se întâmplă acum în multe dintre cluburile din București e ușor cam... prea decadent pentru gustul meu”, a declarat, pentru Ring, Oana Roman. „Cu toate că încă mulți nu vor să creadă asta, am avut extrem de multe dez-avantaje pentru că mă numesc Roman. A trebuit să demonstrez că sunt pe picioarele mele muncind și învățând mai mult ca alții. Mi s-au pus bețe în roate, mi s-au contestat meritele academice și profesionale și mi-a fost foarte greu să demonstrez că sunt și altceva decât «fata lui Petre Roman». S-a speculat că am făcut școala pe pile și că tata a intervenit pentru mine acolo unde am muncit. Sunt minciuni sfruntate și Dumnezeu mi-e martor că tot ce am realizat la școală și pe plan profesional a fost pe meritele mele, pe competența mea și fără ca tata să fi făcut vreodată cel mai mic gest ca să mă ajute. Și ăsta este un lucru de care sunt foarte mândră”, a spus Oana. Întrebată dacă îi place să cucerească un bărbat sau să se lase cucerită, Oana Roman a recunoscut că propunerile amoroase îi aparțin rareori. „Nu prea am avut eu inițiativă în acest domeniu. În ciuda aparențelor, sunt timidă, dar iarăși e un subiect pe care nu doresc să-l comentez”, a declarat fiica fostului premier.