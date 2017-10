Oana Roman, probleme financiare înainte de naştere?

Oana Roman, probleme financiare înainte de naștere?

Ştire online publicată Miercuri, 11 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Roman a recunoscut recent că urmează să devină mamă, iar acest lucru presupune o serie de schimbări în viața vedetei.Mioara Roman a vorbit despre aceste schimbări într-un recent interviu unde a recunoscut că în ciuda faptului că este foarte bucuroasă pentru Oana, își face griji cu privire la stabilitatea ei financiară, mai ales că nu are de gând să mai apară la TV.„Un copil necesită multe cheltuieli, dar, în același timp, are nevoie și de afecțiune! Oana e harnică și va face ea rost de bani. La televizor nu o să mai apară. Sper că totuși își va găsi de lucru cât mai curând, dar cu criza asta... Și-a luat salariul pe ultimele două luni, mai are ceva pus deoparte, dar... și resursele alea se termină! Eu nu am cum să o ajut, să sperăm că o ajută Petre, vom vedea. Noi nu avem bani sau averi, oricum statutul de persoană publică ne-a adus numai dezavantaje”, a spus Mioara Roman, pentru ziarulring.ro.