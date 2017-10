Oana Roman, operată de urgenţă!

Oana Roman, operată de urgență!

Ştire online publicată Luni, 12 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fiica lui Petre Roman a povestit că a trecut printr-o intervenție complicată, dar acum este bine și se află la reaminare. În plus, familia a fost mereu aproape de ea și a avut grijă ca Oana să aibă tot ce îi trebuie. Vedeta nu a dat alte detalii privind operația și problemele ei de sănătate însă."În ultima saptamana am trecut printr-o cumpana a vietii si nu exagerez cu nimic cand spun asta! Probabil multi s au intrebat de ce nu am mai postat nimic pe aceasta pagina! Acum nu scriu pentru a ma plange sau pentru a mi etala public suferinta! Am trecut prin momente grele, am suferit o interventie chirurgicala complicata si cu ajutorul lui Dumnezeu si a unui doctor minunat dar si al familiei mele, sunt pe drumul cel bun! Aceste zile petrecute la reanimare si in spital m au facut sa realizez si mai mult ca nimic pe lumea asta nu conteaza mai mult decat sanatatea si familia! Sotul meu si sora mea m au vegheat permanent si nu voi putea sa le multumesc vreodata indeajuns! Dragilor sa fiti siguri ca nu conteaza decat sanatatea si oamenii apropiati si multumiti lui Dumnezeu in fiecare zi pentru ce aveti si nu va rugati decat pentru sanatate si familie!", a scris Oana pe pagina sa de Facebook.