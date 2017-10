Oana Roman: Nu îmi fac griji de alte femei, am un bărbat extraordinar

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Roman a făcut o declarație șocantă, joi seara, în cadrul unei emisuni tv, când s-a pus în discuție fidelitatea soțului său plecat la muncă în Anglia, pentru a asigura un trai mai bun familiei sale.Vedeta are foarte multă încredere în Marius Elisei și nu crede că acesta ar putea s-o înșele cu altă femeie. Cu toate acestea, dacă ar face-o, Oana Roman l-ar considera un om inteligent, mai ales că ea este atrasă de o astfel de categorie de oameni."Nu îmi fac griji de alte femei, am un bărbat extraordinar. Până acum nu mi-a dat motive să cred altceva, dacă a făcut sau nu ceva... Iar dacă a făcut-o, înseamnă că este un om deștept, iar eu apreciez oamenii deștepți", a declarat Oana cu sinceritate, în cadrul emisiunii Wowbiz."Zilele trec mult mai ușor, căci stau cu Isabela. Când vine seara și mă pun în pat e mai greu. Știu că sute de mii de oameni trec prin această situație, mi-au scris multe femei, ele înțeleg prin ce trec. Nu vreau să mă victimizez, asta e viața. De când ne-am cunoscut nu am dormit separat niciodată. Până acum oamenii spuneau că el este un întreținut, acum spun că el este cel care muncește, iar eu huzuresc pe la petreceri, asta pentru că mi-am permis să merg la un eveniment", a mai declarat Oana, scrie click.ro.