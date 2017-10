Oana Roman, momente critice după cele trei operaţii

Oana Roman, momente critice după cele trei operații

Miercuri, 14 Mai 2014

Oana Roman a avut mari probleme de sănătate după operația de cezariană. Fiica fostului premier Petre Roman a fost nevoită să treacă prin două intervenții, după ce a făcut o infecție care i-a afectat mușchii abdominali și aproape i-a perforat intestinul gros.Sora ei, Catinca Roman, a declarat că, timp de șase luni, Oana are de respectat o întreagă listă de interdicții, iar familia va fi lângă ea pentru a o ajuta în cea mai importantă zi a vieții ei. În plus, designerul a dezvăluit că, după nuntă, vor încerca să afle motivele exact pentru care Oana a avut probleme atât de serioase de sănătate."Cel mai greu i-a fost Oanei, pentru că a trecut prin boală, prin operații repetate, tratamente, perfuzii... Cel mai important și cel mai greu cred că a fost faptul că a trebuit să stea departe de cea mică și nu a putut să-i stea alături așa cum și-a dorit. Asta nu înseamnă că nu a fost prezentă, a fost permanent preocupată de cea mică. Până săptămâna trecută luatul în brațe, îmbăiatul nu au fost o problemă. Acum nu poate face nimic. Șase luni de zile nu poate să ridice nici măcar un kilogram, nu trebuie să poarte tocuri, nu are voie să se aplece și, dacă o face, trebuie să se țină cu mâinile de abdomen. Mai este o lună până la nuntă, dar așa cum știți Oana este extrem de activă și este practic imposibil de ținut în loc. Bineînțeles că vom fi alături de ea și o vom sprijini să facă față cu brio celei mai importante zile din viața ei. Cu siguranță, după aceea vom face tot posibilul să aflăm cauza acestui eveniment nefericit", explicat Catinca la Antena Stars, scrie click.ro.