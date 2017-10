Oana Roman este însărcinată: „I-am pus testul în faţa ochilor“

Oana Roman este însărcinată: „I-am pus testul în fața ochilor“

Ştire online publicată Joi, 05 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Roman a mărturisit că este însărcinată în trei luni și jumătate cu tânărul cu care are o relație de doar nouă luni.La 37 de ani, Oana, fiica lui Petre Roman îi va dăruit un copil lui Marius, tânărul cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, începută în urmă cu doar nouă luni.„Într-o zi am făcut un test de sarcină și înainte să ne culcăm, i l-am arătat lui Marius. L-am rugat să închidă ochii și i-am pus testul în fața ochilor. Apoi am sunat-o pe mama, care a rămas câteva clipe fără cuvinte, apoi m-a felicitat. Când l-am sunat pe tata, mi-a spus că se bucură nespus pentru mine, dar mai mult se bucură pentru el”, a povestit Oana Roman.„Acest copil e o foarte mare bucurie. Sunt fericită. Nu am plănuit să facem un copil, dar lucrurile au evoluat destul de repede între noi. Sunt însărcinată în trei luni și jumătate. Nu am vrut să vorbesc până acum, am așteptat să treacă un timp, să ajung în perioada în care am făcut deja o mare parte din analize și am văzut că bebe se simte bine, se dezvoltă normal”, a adăugat vedeta de televiziune, scrie showbiz.ro.