Oana Roman, dezvăluiri emoţionante din copilăria ei

Oana Roman, dezvăluiri emoționante din copilăria ei

Ştire online publicată Vineri, 20 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Roman a fost invitată în emisiunea nocturnă de la Kanal D, unde a vorbit pentru prima dată despre problemele pe care le are cu greutatea și a mărturisit cum a ajuns aici. Oana a declarat că în ultimii ani a fost victima unei campanii de de-nigrare și că oamenii au făcut glume pe seama ei, fără să știe încă care este cauza probleme- lor sale cu greutatea. Vedeta a povestit prin câte greutăți a trecut de-a lungul timpului și a explicat de a ce ajuns să aibă mai multe ki-lograme decât ar trebui. „Nimeni nu s-a gândit care e cauza. Totul s-a întâmplat la 13 ani, făceam sport și ieșeam la joacă. Peste noapte, a venit Revoluția și viața mea s-a schimbat peste noapte. Au venit unii și au tras cu mitralierele. Într-o singură noapte am fost mutați forțat din casă. Am trăit în teroare. Un aghiotant ne supra-veghea constant 24/24 în casă, cu mitraliera. Este cumplit, nu mai aveam rădăcini, prieteni, nimic. Am fost nevoită să renunț la sport. S-a instalat și o depresie gravă, profundă. Eu nu am știut cum să o tratez, tata era plecat cu zilele, mama era îngrozită. La școală eram înjurată, au fost traume infernale. Ele au declanșat o depresie gravă care la rândul ei a creat un dezechilibru hormonal. Nici până azi medicii nu mi-au găsit leac. Eu nu sunt un om care mănâncă mult și s-a îngrășat. Totul este psihic, vine de la cap și de la problemele acelea. Eu nu am reușit să trec peste ele. Analizele mele sunt ok. Am avut perioade în care am ținut diete și am slăbit. În psihicul meu însă, nu există liniște. Am o viață tumultoasă și care nu a fost drăguță cu mine”, a mărturisit Oana, extrem de emoționată, scrie click.ro.