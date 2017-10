Oana Roman: „Am făcut nişte întreruperi de sarcină“

Oana Roman: „Am făcut niște întreruperi de sarcină“

Este implicată într-o poveste de iubire alături de un bărbat mai tânăr cu 11 ani, iar acum își dorește foarte mult să devină mamă. Oana Roman și Marius vor să devină părinți și se străduiesc din răsputeri pentru a duce la bun sfârșit acest plan. Până acum, nu au avut un rezultat pozitiv. Vedeta recunoaște că este îngrijorată, mai ales că are 37 de ani.„Pur și simplu, nu s-a întâmplat, amândoi ne dorim copii. Nu am făcut atunci când a trebuit, eu am făcut niște întreruperi de sarcină. M-am căit foarte mult. M-am gândit că poate menirea mea nu este să devin mamă, ci să am grijă de ceilalți. Tot timpul mă gândesc dacă voi avea putere și răbdare pentru copilul pe care îl voi avea. Sunt puțin exage-rată. Poate că nu a venit din cauză că nu a fost timpul. Marius nu e îngrijorat. Temerea mea cea mai mare este că nu știu cum o să mă descurc să le fac pe toate, nu știu până în ce lună pot să vin să fac emisiunea”, a spus ea la Kanal D, citează click.ro.