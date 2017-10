Oana Radu: "Nu vrea în ruptul capului să mă lase să mă mărit"

Vineri, 16 Ianuarie 2015

Pe când Oana Radu avea doar câteva săptămâni, tatăl ei a părăsit-o fără să privească înapoi. Mama ei a fost nevoită să o crească singură, fără niciun sprijin moral sau financiar. Cu toate astea, cântăreței nu i-a lipsit nimic, ba mai mult, a vrut să își facă mama mândră. Asta s-a întâmplat în urmă cu mai bine de un an, când Oana a ajuns acolo unde și-a dorit: în topurile celor mai tari hituri muzicale, cu peste 60 de kilograme mai puțin, scrie spynews.ro.Relația cu mama ei, după cum și Oana povestește, este una specială. Cu toate acestea, deși vedeta este implicată într-o relație destul de serioasă, de aproximativ un an, nu se poate căsători. Motivul? Propria mamă, care mai în glumă, mai în serios, i-a interzis Oanei să facă nuntă. "Am discutat despre acest subiect cu mama de nenumărate ori. Nu vrea în ruptul capului să mă lase să mă mărit, tocmai din cauza a ceea ce ea a trăit și experimentat. A fost părăsită de bărbatul pe care îl iubea enorm, iar acum mi-a spus că dacă vreau să mă mărit, o pot face, însă doar cu vreun prinț. În rest, nu!", a mărturisit Oana Radu, în exclusivitate, pentru SPYNEWS.ro.