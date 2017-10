Oana Radu: "Mi-au spus oameni importanţi că nu am nicio şansă în industria asta dacă nu slăbesc"

Oana Radu: "Mi-au spus oameni importanți că nu am nicio șansă în industria asta dacă nu slăbesc"

Oana Radu a impresionat telespectatorii cu vocea sa deosebită, dar mai ales prin ambiția de care a dat dovadă atunci când a slăbit peste 53 de kilograme în jumătate de an.Sâmbătă, de la ora 16:00, la “Refresh by Oana Turcu”, cântăreața Oana Radu, supranumită "Adele de România" după participarea la show-ul "Vocea României", spune telespectatorilor Antenei Stars povestea cureiei de slăbire, dar și chinurile îndurate de-a lungul vieții până la ajunge la o siluetă de invidiat:“Mi-au spus oameni importanți că nu am nicio șansă în industria asta dacă nu slăbesc și că nu o să fac nimic. Și mergeam la diferite festivaluri și concursuri pentru copii și nu luam niciodată premii. Nu mi se părea drept. A venit un moment în viața mea când mi-am dat seama că nu fac nimic pentru mine, când mi-am dat seama că nu mă iubesc deloc. Un prieten foarte bun m-a luat de mână, mi-a spus că trebuie să mergem să alergăm, m-a împins de la spate (...) Dacă voiam să mănânc 520 de cornuri, 20 mâncam o dată. Ușor, ușor mi s-a deschis apetitul, stomacul mi se mărea. Am fost un copil plinuț. Mâncam orice”, spune Oana Radu, citată de libertatea.ro.