Oana Mareş face injecţii în burtă pentru a menţine sarcina

Oana Mareș face injecții în burtă pentru a menține sarcina

Ştire online publicată Marţi, 15 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatoarea emisiunii „It’s show time”, de la Antena 2, Oana Mareș, va deveni mămică de băiat peste patru luni. Dorința de a aduce pe lume un copil este atât de mare, încât Oana face orice sacrificiu.Din cauza grupei de sânge cu RH negativ, blonda este nevoită să facă zilnic injecții în burtă, pentru a duce sarcina la bun sfârșit.După divorțul de Augustin Viziru, Oana Mareș (32 de ani) și-a găsit fericirea în brațele afaceristului Dragoș Săbăreanu, bărbatul căruia îi va dărui, peste patru luni, un băiețel.Pentru că are RH-ul negativ și probleme cu coagularea sângelui, Oana este nevoită să facă, în fiecare zi, injecții în burtă.Altfel, n-ar putea duce sarcina până în luna a noua.„Are o sarcină dificilă, dar nu i se pare nimic greu, pentru că își dorește să fie mamă și face multe sacrificii. Are mari probleme cu coagularea sângelui, are RH-ul negativ, și face un tratament cu injecții. Zilnic, își face câte o injecție în burtă. Până acum nu a fost atât de dureros, însă burta crește, pielea se întinde mult și durerile vor fi mari. Practic, nici nu prea mai ai unde să faci injecțiile, în abdomen. Trebuie să faci o cută, cu degetul, și apoi să faci injecția. Multe femei cedează psihic și se teme să nu cumva să cedeze și ea, deși Dragoș i-a fost alături mereu”, au povestit, pentru Click, surse apropiate celor doi.