Oana Lis vrea să devină mamă: „Dacă rămân fără Viorel, pentru ce mai trăiesc?“

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Lis, soția fostului primar al Bucureștiului, ia în calcul fie să adopte un copil, fie să recurgă la inseminarea artificială, asta pentru că se simte singură.„Eu sunt singură, nu mă sună nimeni să mă întrebe dacă îmi este bine, dacă îmi este rău. Doar un copil m-ar face să găsesc puterea să merg mai departe. Vreau fie să mă inseminez, fie să înfiez un copil. Nu îmi mai vine să ies din casă, pentru că nu am de ce. Dacă rămân fără Viorel, pentru ce mai trăiesc?”, a declarat Oana Lis, la emisiunea lui Măruță.Mai mult, Oana a hotărât să facă ceva concret, așa că a mers la o clinică de fertilizare in vitro, pentru a afla părerea medicului despre șansele de a avea un copil.„Șansele de reușită sunt de 35%. Sfatul meu este să nu amânăm. Fiecare an care trece înseamnă șanse mai mici de a rămâne gravidă”, a fost explicația medicului, scrie libertatea.ro.