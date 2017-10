Oana Lis, la un pas de moarte din cauza soţului

Oana Lis, la un pas de moarte din cauza soțului

Ştire online publicată Joi, 26 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Viorel și Oana Lis trec prin momente grele în ultimele câteva luni din cauza pierderilor de memorie pe care le suferă fostul primar. Nu numai că Viorel uită unde se află sau nu își mai amintește fețele persoanelor cunoscute, dar la un moment dat, el i-a pus în pericol viața soției sale. „Dormeam și m-a trezit interfonul. A sunat cineva. Apoi am simțit că miroase a gaze, m-a luat amețeala, m-am dus repede la spital și o prietenă mi-a băgat oxigen. Viorel nu și-a dat seama că a uitat gazele deschise. Am stat 30 de minute în mirosul ăla. Am stat mai mult cu el în ultimul timp, nu pot să îl las singur”, a povestit Oana la emisiunea La Măruță, citează click.ro.