Oana Lis crede că bărbaţii cu bani se poartă urât cu femeile

Oana Lis crede că bărbații cu bani se poartă urât cu femeile

Ştire online publicată Vineri, 22 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Lis a mărturisit, în cadrul emisiunii „Libertatea TV” că nu este atrasă de bărbații cu bani, deoarece aceștia se poartă urât cu femeile.Vedeta susține că nu s-a căsătorit cu Viorel Lis din interes, ci din iubire sinceră. Potrivit declarațiilor ei, se pare că Viorel Lis nu stă prea bine la capitolul finanțe, iar atunci când soția lui are nevoie de bani este tare zgârcit.Fostul edil are o pensie de revoluționar pe care, de cele mai multe ori, o pierde la păcănele, spre supărarea iubitei sale.„Nu pot să mă ating de pensia lui. Îmi zice că a muncit 45 de ani pentru banii aceștia. Înainte avea mai mulți bani, dar acum pensiile pentru revoluționari au scăzut. Nu știu exact câți bani are pentru că nu îmi spune. Cred că are în jur de 2.500 de lei. Eu am alte surse de venit. Avem o firmă de care mă ocup, plus banii din chirii. Am închiriat un apartament și o casă. Îl înțeleg că nu vrea să-mi dea banii din pensie. Dacă eram în locul lui procedam la fel. Mă mai împrumută și apoi îmi cere, zice că sunt din pensie”, a declarat pentru emisiunea Libertatea TV.Oana Lis a dezvăluit că regretă că nu este independentă financiar. Pentru că depinde de banii lui, Lis îi reproșează, de câte ori are ocazia, că nu a realizat nimic în viață.„Soțul meu îmi strigă mereu că până acum nu am făcut nimic, că nu am muncit, că am stat pe spatele lui. El nu m-a lăsat să muncesc. Se gândea că dacă aveam un job îl înșelam. Că poate mă cuplam cu bărbați la locul de muncă, așa cum am făcut cu el. Eu îmi doream să fiu independentă financiar”, a mai spus blonda, citată de libertatea.ro.