O TRUPĂ LEGENDARĂ SE RETRAGE, după 45 de ani de activitate

După 45 de ani de activitate, KISS își ia la revedere de la fani cu un turneu despre care membrii uneia dintre cele mai iubite formați rock din istorie promit că va fi memorabil, scrie People.

În episodul de marți al NBC’s America’s Got Talent, trupa rock a anunțat că în curând va porni într-un turneu de rămas bun intitulat End of the Road (n.r. Sfârșitul drumului).







Deși nu au fost anunțate încă datele și locațiile în care vor susține concerte în cadrul acestui ultim turneu, membrii trupei promit că va fi un spectacol de neuitat.