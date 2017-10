"O să-l pun la grele încercări"

Ştire online publicată Joi, 08 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

După ce s-a despărțit de fotbalistul Mihai Costea și a revenit la emisiunea ”Un show păcătos”, Daniela Crudu mai are un singur vis: să se mărite!”Mă gândeam să îmi întemeiez o familie”, a mărturisit Daniela, pentru emisiunea ”Acces Direct”, de la Antena 1.Cruduța are însă o mare problemă: nu are cu cine să se mărite. Însă, ea afirmă că acest lucru se poate remedia rapid.”Pot să mă îndrăgostesc foarte repede”, a spus Daniela răzând, însă ”păcătoasa” susține că după ce s-a -a opărit cu ciorba, suflă și-n iaurt.”Însă o să-l pun la grele încercări, pentru că am trecut printr-o experiență...”, a adăugat Daniela, scrie libertatea.ro.