O rochie şi cercei ce i-au aparţinut lui Whitney Houston vor fi scoase la licitaţie

O rochie și cercei ce i-au aparținut lui Whitney Houston vor fi scoase la licitație

Ştire online publicată Marţi, 21 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O rochie din catifea neagră ce i-a aparținut lui Whitney Houston și o pereche de cercei purtați de vedetă în filmul "The Bodyguard", vor fi vândute la licitație în cursul lunii viitoare, transmite Associated Press.Organizatorul de licitații Darren Julien a anunțat duminică faptul că aceste obiecte ce i-au aparținut lui Whitney Houston vor fi vândute în cadrul unei licitații la care vor mai fi prezentate și alte obiecte ce au aparținut unor staruri dispărute, precum celebrul baston al lui Charlie Chaplin sau jacheta purtată de Clark Gable în filmul 'Gone With the Wind' și bastonul lui Charlton Heston din 'The Ten Commandments.'Rochia lui Whitney Houston este evaluată la suma de 1.000 de dolari, însă este posibil să fie vândută pentru un preț mult mai mare, având în vedere faptul că decesul neașteptat al solistei, survenit la 11 februarie, este încă de actualitate. Cerceii cu perle false purtați în filmul în care a jucat alături de Kevin Costner vor fi scoși la licitație de la prețul de 600 de dolari.