O poveste impresionantă, la „Schimb de mame“

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, la „Schimb de mame” aflați povestea tristă a lui Dumy, un băiat cu care destinul nu a fost prea generos. Acesta suferă de maladia Lobstein, cunoscută sub numele de „boala oaselor de sticlă”. Din cauza acestei maladii, Dumy nu poate să facă mișcare, pentru că la orice pas oasele lui se pot rupe. În ciuda problemelor pe care le întâmpină, Dumy este un copil inteligent și are rezultate excelente la învățătură. Pentru a putea merge, el are nevoie de două operații costisitoare, pe care părinții nu și le permit. Povestea cutremurătoare a băiatului o puteți urmări la „Schimb de mame”, duminică, 18 aprilie, de la ora 20:30, numai la Prima TV. Toți cei care vor să dea o mână de ajutor pot dona în contul: RO22RNCB0318006241240001 BCR Scornicești. De asemenea, dacă doresc să doneze bunuri materiale pot trimite un mail la schimb demame@paprika-latino.com sau pot suna la 0727.224.974