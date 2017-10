O politiciană SEXY nu a luat bac-ul: "Am fost o proastă!"

Marţi, 09 Iulie 2013

E sexy și cunoscută după toate discuțiile în contradictoriu pe care le-a avut, în presă, atât cu Becali, cât și cu Vadim, dar când a venit timpul să lase vorbăria și să se pună pe învățat a dat greș. "Am fost o proastă, m-am ocupat mai mult de Vadim, decât de viitorul meu", ne-a declarat Anca Cârcu, sexy politiciana care a făcut parte din PRM.La 29 de ani, bruneta cu sânii mari a susținut examenul de bacalaureat, dar nu a luat note de trecere la două dintre materii. "Îmi pare rău că am fost proastă și nu m-am pus cu burta pe carte, să trec acest examen important din viața mea. M-am ocupat mai mult de Vadim, decât de viitorul meu. Se vede că politica nu face cea mai bună casă cu învățătura. În toamnă, nu o să îi mai dau satisfacție fostului președinte PRM și o să iau cele două probe la care am picat, matematică și fizică", ne-a spus supărată Anca Cârcu, scrie libertatea.ro.