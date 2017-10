O nouă idilă în showbiz? Liviu Vârciu: "Sunt îndrăgostit de Ilinca Vandici..."

Și-a mușcat buzele, a strâns din dinți, și a încercat să schițeze un zâmbet, dar nu prea i-a ieșit. Adelinei Pestrițu nu i-a picat deloc bine vestea că între fostul ei soț, Liviu Vârciu, și Ilinca Vandici s-ar înfiripa o idilă.Adelina a fost nevoită să asculte explicațiile Ilincăi, cu privire la relația cu Liviu Vârciu, în direct la Kanal D.„Nu tot ce zboară se mănâncă... Dacă e să fie ceva în viața mea, vin și vă spun. Mereu am spus, nu am păstrat niciodată secret... Mă cunosc cu Liviu de vreo 9 ani”, a spus Ilinca.„Poate Liviu își dorește să te cunoască mai bine...”, a spus Adelina, încercând să își ascundă starea proastă.„Dat fiind faptul că sunt o tipă singură, nu am nicio obligație, nu am copii acasă, nu am iubit, sunt tânără, frumoasă, seducătoare... e greu să nu-și dorească vreun bărbat să mă cunoască mai bine...”, a glumit Ilinca.Prezentatoare de televiziune a afirmat că „Liviu este un prieten în momentul de față”, adăugând, totuși, că nu crede în prietenia între bărbați și femei.În schimb, Liviu a declarat prin telefon că este „îndrăgostit de viață, de zilele frumoase și de... Ilinca Vandici”.„Da, sunt îndrăgostit! De viață sunt îndrăgostit. De zilele astea frumoase pe care le am de vreo săptămână. De Dumnezeu pentru că a făcut cumva să fie bine. Sunt îndrăgostit de Ilinca Vandici... Ilinca e frumoasă, ai fi nebun sau homosexual să nu fii îndrăgostit de o asemenea femeie. M-aș bucura sa creadă ce îi spun!”, a declarat Liviu Vârciu, scrie libertatea.ro.