O nouă despărţire în familia Prigoană? „Să se mute la Mihai, eu am făcut-o doamnă“

O nouă despărțire în familia Prigoană? „Să se mute la Mihai, eu am făcut-o doamnă“

Ştire online publicată Vineri, 20 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu a trecut foarte mult de la ultima împăcare, că s-a pornit iar scandalul în familia lui Silviu Prigoană și a Adrianei Bahmuțeanu. Cei doi sunt în prezent într-un proces intentat de Bahmu împotriva firmei care i-a aparținut lui Prigoană. Invitată în emisiunea „Un show păcătos“, Adriana Bahmuțeanu și-a arătat nemulțumirea față de atmosfera din casă, din cauza procesului pe care Bahmu l-a intentat împotriva uneia dintre firmele care i-au aparținut lui Prigoană. „Ai șofer, ai bonă, ai mașină spălată. Adriana nu a mai venit acasă de două zile. Adriana Bahmuțeanu nu și-a mai văzut copiii de 2 zile. Îmi pare rău pentru ea, avem probleme mari. Am o rugăminte: te întorci acasă și nu mai dai interviu, nu mai stai prin emisiuni cu Mara Bănică. Nu, ea e vedetă. Păi să plătească alții datoriile ei, dracu’, taxele. Dacă m-a iubit și a făcut copii cu mine, să vină acasă să îi crească, nu să facă audiențe. Ratingul emi-siunii tale va fi zero. Eu am făcut-o doamnă, am luat-o lângă mine și îmi denigrează fiul. A luat 400.000 de euro fără să meargă la muncă nici măcar o zi timp de 8 ani. Salariul ei eu l-am plătit. O mănâncă limba, a aburit-o avo-catul ei stătut în naftalină. Cum îi vorbesc eu? Denigrează firma care a făcut-o doamnă. Să se mute la fostul soț sau la Mihai dacă e așa (...) Nu și-a mai vazut copiii de 2 zile. Să se mute la Mihai, eu am facut-o doamnă”, a declarat Silviu Prigoană, la Un show păcătos. La rândul ei, Adriana Bahmuțeanu este convinsă nemulțumirile soțului ei legate de aparițiile ei alături de Mara Bănică sunt doar un pretext.„Dacă nu ar fi Mara Bănică, Silviu ar inventa altceva. Nu îmi doresc scandal, vreau o viață liniștită de familie, vreau să mă concentrez pe emisiune, pe afacerea cu rochițe, dar din păcate nu se așează. Zici că dracu’ e la noi acasă. Dacă el și-ar dori să se rezolve aceste lucruri, ar putea”, a spus ea. „Mi se pare ciudat modul în care trăiesc acasă, se creează tensiuni inutile dacă discutăm acasă despre procese și nu vreau să le simtă copiii. Eu trăiesc puțin în Kafka. Este o chestie absurdă, paranormală. Dormim în același pat și nu discutăm lucrurile astea acasă pentru că o iau pe arătură. El le spune tuturor că nu am câștigat nimic, deși am câștigat toate cele 7 procese și recursurile. L-am rugat să aibă grijă de copiii noștri, cum are grijă de fiul lui cel mare. Și pe el îl consider copilul nostru, chiar dacă nu mă salută”, a completat Adriana la „Un show păcătos“, potrivit libertatea.ro.