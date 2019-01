O femeie a purtat ani de zile o brățară cu chipul actorilor din telenovela „Rebelde”, crezând că sunt sfinți

Povestea unei femei din Mexic care ani de zile a purtat o brațară cu chipul actorilor din telenovela "Rebelde", crezând că sunt sfinți, a făcut înconjurul lumii.







Femeia a purtat brățara pe post de mătanie și o folosea de fiecare dată când se ruga fără să știe că acele chipuri nu erau ale unor sfinți, așa cum credea, ci ale actorilor care au jucat în telenovela fenomen „Rebelde”: Anahi, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera și Christian Chavez. Fiind în vârstă, femeia nu distingea foarte clar chipurile de pe brățară, iar descoperirea a făcut-o întocmai nepotul său, care a și postat pe conturile de socializare fotografia cu pricina: „M-am uitat la brățara pe care o purta bunica și am întrebat-o de ce o ține la mână. Mi-a răspuns că sunt sfinți și că o are de foarte mulți ani. Am murit de râs!” – a scris tânărul pe contul său de Twitter.







În fotografia postată de tânăr se pot distinge foarte bine chipurile actorilor care au dat viață personajelor din telenovela „Rebelde”: Mia Colucci, Roberta, Diego și Giovanni. Imaginea a devenit imediat virală pe internet și a strâns zeci de mii de aprecieri și comentarii. Sursă foto: Instagram, Twitter