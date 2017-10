O deranjează chiloţii

O deranjează chiloții

Corpul lui Britney Spears nu mai are niciun secret pentru nimeni. Cântăreața a fost surprinsă de atâtea ori fără lenjerie intimă, încât întreaga lume știe că ea nu obișnuiește să poarte chiloți. Acum s-a aflat și motivul. I se par inconfortabili, spune o prietenă a vedetei, designerul de bijuterii Tuesday Knight. „Să nu porți lenjerie intimă în public este ridicol și i-am spus asta. Am avertizat-o că nimeni nu o va lua în seamă după ce va apărea fără chiloți. Britney știe că este stupid, dar pur și simplu nu îi place să poarte lenjerie pentru că nu se simte confortabil", a spus Tuesday. Designerul de bijuterii a ținut să îi ia partea lui Spears în scandalul provocat de custodia copiilor săi. Ea este de părere că Britney a fost și este în continuare o mamă bună și că fostul său soț, Federline, este cel căruia nu-i pasă de copii. „O știu pe Britney de când s-a întâlnit prima dată cu Kevin. Întreaga lume a ei se învârtea în jurul lui. Nici măcar nu a vrut să semneze un contract prenupțial și de atunci a început să decadă", a adăugat Knight.