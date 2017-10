O controversată conferinţă de presă a trupei The Beatles, scoasă la licitaţie

O controversată conferință de presă a trupei The Beatles, scoasă la licitație

Ştire online publicată Joi, 13 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Singura înregistrare audio a unei conferințe de presă susținută de trupa The Beatles în 1966, la Toronto (Canada), va fi scoasă la licitație în iunie, la Los Angeles, iar organizatorii se așteaptă să obțină pe ea circa 20.000 de dolari. În timpul acestei conferințe de presă, John Lennon a fost întrebat despre declarațiile sale controversate potrivit cărora trupa lui este mai populară decât Iisus. Ulterior, în 2008, Vaticanul a dat semne că l-a iertat pe John Lennon pentru această remarcă. Comentariul artistului a fost publicat în 1966, într-un cotidian londonez, și a lezat sentimentele creștinilor, mai ales al celor din Statele Unite ale Americii, unii dintre aceștia arzând în public albumele Beatles în semn de protest. „După toți acești ani, această remarcă a lui John Lennon, care a suscitat o profundă indignare, mai ales în Statele Unite, nu mai pare a fi decât o fanfaronadă a unui tânăr englez din clasa muncitoare confruntat cu un succes neașteptat, după ce a crescut cu legenda unui Elvis (Presley, n.r.) și a rock and roll-ului”, scria în 2008 Osservatore Romano, jurnalul oficial al Vaticanului. Articolul, care a marcat 40 de ani de la lansarea albumului ce are ca titlu chiar numele formației Beatles, a adus un omagiu trupei britanice. Potrivit casei de licitații Bonhams & Butterfields, cele 14 minute de înregistrare constituie singurul material audio rămas de la conferința de presă de pe 17 august 1966, de la King Edward Hotel din Toronto. În timpul conferinței, John Lennon și Paul McCartney au glumit pe tema longevității trupei The Beatles. Potrivit lui Margaret Barrett, director al departamentului Entertainment Memorabilia al casei Bonhams & Butterfields, înregistrarea a fost făcută de un fotojurnalist. Prețul estimat al înregistrării audio, disponibilă pe două casete, este de 20.000 - 25.000 de dolari. La licitația din iunie vor mai fi scoase la vânzare un desen rar din filmul „Pinocchio”, lansat de Walt Disney în 1940, și una din mănușile albe ale lui Michael Jackson.