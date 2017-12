"O campanie de defăimare maliţioasă, şocantă şi dezgustătoare". Charlie Sheen a dat în judecată National Enquirer

"O campanie de defăimare malițioasă, șocantă și dezgustătoare". Charlie Sheen a dat în judecată National Enquirer

Ştire online publicată Luni, 11 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

National Enquirer a publicat la începutul lunii trecute un articol care arată că Sheen l-a violat în anii '80, pe platourile de filmare pentru producția cinematografică „Lucas” (1986), pe actorul Corey Haim, care avea vârsta de 13 ani la acea vreme.Potrivit procesului intentat vineri în Los Angeles, articolul reprezintă „o campanie de defăimare malițioasă, șocantă și dezgustătoare”. Sheen, în vârstă de 52 de ani, cere plata unor daune, fără să specifice o sumă.Unul dintre pârâții numiți în acest proces este Dylan Howard, director de conținut al American Media Inc., compania care deține National Enquirer. Un alt pârât este actorul Dominick Brascia, unul dintre prietenii lui Haim, care a declarat pentru tabloid că acesta a fost violat de Charlie Sheen.„Cu o malițiozitate calculată, National Enquirer a ajuns la concluzia că poate obține bani publicând articole false și scandaloase la adresa lui Sheen, potrivit cărora el este un prădător sexual care are în vizor băieți aflați la pubertate”, susțin reprezentanții lui Sheen.American Media a transmis pentru Variety că „așteaptă cu nerăbdare procesul cu Sheen”, pentru a îi expune comportamentul în instanță.Corey Haim a încetat din viață în anul 2010, la vârsta de 38 de ani. Mama lui a spus într-un interviu recent că nu crede că Sheen l-a violat pe fiul ei. Ea i-a mai spus lui Dr. Oz că Haim a fost abuzat sexual în timpul adolescenței sale, dar că atacatorul a fost Dominick Brascia.Carlos Irwin Estévez, născut pe 3 septembrie 1965, cunoscut sub numele de scenă Charlie Sheen, s-a remarcat în lungmetrajele „Plutonul” (1986) și „Wall Street” (1987), regizate de Oliver Stone. După 2000, a jucat în special în producții de televiziune - „Doi bărbați și jumătate/ Two and a half Men” și „Anger Management” au fost adevărate succese de public. În 2010, Charlie Sheen a fost cel mai bine plătit actor din industria de televiziune, cu venituri de 1,8 milioane de dolari obținute într-un singur sezon.A câștigat un Glob de Aur pentru rolul din serialul „Orice e posibil/ Spin City”. A primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1994.Viața privată a actorului Charlie Sheen a fost însă marcată de numeroase probleme cu justiția, cauzate de consumul de alcool și stupefiante, dar și din cauza unor episoade de violență domestică. Din acest motiv, starul american a fost concediat în martie 2011 de CBS și Warner Bros din serialul „Two and a Half Men”. În 2015, el a anunțat că a fost infectat cu HIV.