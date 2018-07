NUNTĂ MARE ÎN LUMEA MONDENĂ! Cristi Borcea se însoară din nou







Cristia Borcea are o relație de mai multă vreme cu Valentina Pelinel, cu care are deja un copil, pe micuțul Milan.



Borcea a mai fost căsătorit de două ori până acum. Cu Mihaela, prima soție, fostul acționar de la Dinamo are 3 copii (pe Patrick și gemenii Angelo și Antonia Melissa), iar din mariajul cu Alina Vidican au rezultat 2 copii (Alexandru și Gloria). La căsătoria cu Alina, Cristi Borcea l-a avut naș pe Gigi Becali. La rândul ei, Valentina Pelinel a mai fost căsătorită cu Cristian Boureanu, scrie digisport.ro

Cristian Borcea se va însura pentru a treia oară. Anunțul a fost făcut chiar de tatăl omului de afaceri. Borcea se află în închisoare, acolo unde își ispășește pedeapsa de 6 ani și 4 luni din "Dosarul Tranferurilor". De asemenea, fostul acționar de la Dinamo a fost condamnat la 7 ani și 10 luni de închisoare în dosarul "Mită pentru judecătoare".”Cristi se însoară când o să vină acasă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să se întâmple acest lucru cât mai repede. Asta e cel mai important pentru familie. Băiatul meu e om cu suflet mare, care a făcut mult bine și trebuie să fie alături de noi. Eu și soția mea am 50 de ani de căsnicie, 3 copii și 10 nepoți”, a declarat Stere Borcea, conform click.ro.