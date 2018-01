NUNTĂ MARE în 2018? Șeful PSD, LIVIU DRAGNEA, despre căsătoria cu iubita sa în vârstă de 25 ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit într-o emisiune televizată despre o posibilă nuntă cu iubita sa, în 2018, scrie libertatea.roLiviu Dragnea (55 de ani) are o relație cu Alexandra, o tânără de 25 de ani, iar diferența de vârstă nu reprezintă un obstacol pentru ei. Invitat într-o emisiune televizată, liderul PSD a vorbit și despre o posibilă nuntă, anul viitor.„Pentru mine e o mare satisfacție că n-am trecut degeaba prin acești ani după ce am câștigat alegerile. Pe plan personal, de unde să știu? E posibil ca anul 2018 să aducă o nuntă”, a spus Liviu Dragnea la Antena 3.Liviu Dragnea a mai fost căsătorit o dată, cu Bombonica Prodana, alături de care are și o fiică, Alexandra. Fiica lui Liviu Dragnea are de câțiva ani o relație cu cântărețul Alexandru Mațaev.