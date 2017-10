Nuntă cu focuri de arme împotriva paparazzilor

Joi, 24 Septembrie 2009

Agence France-Presse (AFP) și doi fotografi i-au dat în judecată pe top modelul Gisele Bundchen și pe soțul acesteia, jucătorul-vedetă de la New England Patriots din Boston, din cauza unui incident petrecut la nunta acestora, când gărzile lor de corp ar fi deschis focul asupra fotografilor. Potrivit Reuters, reclamanții cer despăgubiri de cel puțin un milion de dolari de la Tom Brady, fundașul New England Patriots, și de la soția acestuia, după ce gărzile lor de corp ar fi deschis focul asupra fotografilor, la petrecerea de nuntă a cuplului, care a avut loc la casa lui Bundchen din Costa Rica. Procesul, intentat marți, la un tribunal din New York, îi acuză pe Bundchen și Brady de neglijență și nepăsare. După ce au realizat fotografii la eveniment, fotografii au fost abordați de gărzile de corp, care le-au cerut camerele foto și cardurile de memorie ale acestora, se arată în documentele depuse la tribunal de către reclamanți. Fotografii au refuzat, incidentul a degenerat, unul dintre body-guarzi deschizând focul cu un pistol asupra mașinii jurnaliștilor. Un geam lateral al mașinii a fost spart, un glonț lovind parbrizul și ricoșând în scaunul șoferului. Reprezentanții cuplului Bundchen-Brady nu au putut fi contactați pentru comentarii. Gisele Bundchen, în vârstă de 28 de ani, este, în prezent, cel mai bine plătit top model din lume, cu o avere de 150 de milioane de dolari și venituri de 35 de milioane doar în anul 2008. Top modelul este însărcinată cu primul ei copil, care se va naște în decembrie. Acesta este primul copil pentru Gisele, în timp ce fotbalistul de la New England Patriots mai are un fiu, John, cu fosta sa iubită, actrița Bridget Moynahan.