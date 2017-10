Numele lui îţi spune cât de bun e la pat

Numele lui îți spune cât de bun e la pat

Ştire online publicată Luni, 10 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Iubitul tau nu rateaza nicio ocazie sa se laude cu performantele lui sexuale. Sa-l crezi sau nu? Este o intrebare la care gasesti singura raspunsul, fara sa-l supui la numeroase teste. Numele pe care il poarta il da de gol. Barbatii cu nume "exotice", cum ar fi cele a caror terminatie este "a", sunt mai putin inzestrati de mama natura si au parte de amor mai rar. In schimb, cei al caror nume se termina in "in" se mandresc cu o viata sexuala implinita. Dar sa-i luam pe rand.Luca - se dovedeste a fi un romantic incurabil, dar se arunca destul de rar in asternuturi. Va pune mai mult pret pe dragostea pe care ti-o poarta decat pe partidele de amor. Prefera sa te surprinda cu un buchet de flori sau o cina pregatita de el decat sa vina cu idei noi in dormitor.Mihnea - poate ca i-ai cazut cu tronc, dar nu te astepta la cine stie ce performante in pat. Mai degraba se va aseza langa tine, cu sosetele in picioare, si va astepta sa iei tu initiativa. Este mult prea obosit ca sa mai poata face sex ca la carte cu tine.Leonida - nu conteneste sa te alinte cu vorbe calde, mangaieri si imbratisari pasionale. Dar cam atat. Fii inventiva, adopta o tinuta cat mai sexy si provoaca-l cu tot felul de jocuri erotice daca vrei sa ai parte de un orgasm de nota zece.Horia - sa nu te mire ca nu te trage prea des in dormitor. Este mult mai entuziasmat de barfele de la serviciu si de shopping decat de sex. Fii seducatoare, atrage-i atentia cu mici ghidusii si nu sari peste preludiu. O sa fie OK pentru amandoi.Mircea - pentru el studiul si reusita profesionala sunt pe primul plan. Viata sexuala conteaza mai mult in momentul in care ii reprosezi ca nu te satisface. Dar si atunci o face pentru a-si demonstra lui ca exceleaza si in acest domeniu.Florin - este un nume predestinat succesului. Mai ales in materie de sex. Felicitari! Poti fi sigura ca stapaneste arta amorului perfect. Doar s-a pregatit intens, ca pentru cariera prin care intentioneaza sa impresioneze. Ii plac pozitiile cu penetrare pe la spate.Dorin - adora sexul in locuri si momente neadecvate. Extrem de pasional, te va purta pe cele mai inalte culmi ale placerii in doi timpi si trei miscari. La el partidele sunt scurte, dar consistente. Pregateste-te sa te delectezi cu un sex oral pe cinste.Catalin - este adeptul noptilor fierbinti si pline. Tipul este un impatimit al sexului tantric si ii vei face fata doar daca vei rezista ore in sir in pozitii prin care sa-i oferi cele mai tari senzatii.Madalin - se da in vant dupa sexul de calitate. Cateva minute sunt de ajuns atat timp cat sunt extrem de incitante si includ toate tipurile de sex. Fii pregatita pentru diversitate si entuziasm la maxim.Costin - este dispus la orice ora din zi si din noapte sa-ti ofere o partida incendiara de sex oral. Este genul de barbat care asteapta sa faceti impreuna multe alte lucruri decat curatenie, mancare si... sex in pozitii clasice.Stefan - este un barbat senzual, fara inhibitii in dormitor si care va dori sa te domine. Detine arta sexului perfect si este intr-o permanenta cautare de senzatii tari. Poti fi sigura ca ti-ai gasit amantul ideal.Andrei - este un tip cu o personalitate erotica puternica. Are un moral bine dezvoltat, este plin de idei noi, romantic si pasional. Este un adept infocat al preludiului si al noilor experiente si va avea suficienta rabdare ca sa te duca pe cele mai inalte culmi ale placerii.Tudor ai de-a face cu un tip monoton, cu care te plictisesti inca de la primele partide de amor. Cu el nu vei fi niciodata euforica, pentru ca nu isi foloseste imaginatia la cote maxime. E nesigur pe el chiar si in asternut.Bogdan - are un caracter mai putin sensibil si greu de stapanit in pat. Este genul de barbat care se lasa dominat, dar este dispus sa experimenteze orice lucru nou in materie de sex. Se va concentra asupra placerii personale, dar va da curs si fanteziilor tale.Gabriel - plin de afectiune, sensibilul tau partener va face tot ce-i sta in putinta ca sa-ti ofere momente interminabile de tandrete. Se va opri din saruturi, alinturi si mangaieri doar cand ii vei spune tu. Dar nu te astepta la performante deosebite la acest capitol.Marian - impatimit al noptilor fierbinti, abia asteapta sa-l supui unor teste perverse. Lipsit de orice gest dragastos, nu este exclus sa incerce sa te convinga sa experimentati un m?nage-?-trois.Ion - cu el vei tinde spre cele mai inalte culmi ale placerii numai daca renunti la inhibitii si prejudecati si iti dai toata silinta sa-i oferi placere. Nu te va stimula prin gesturi tandre, ci va trece direct la actiune. Cu cat ajunge mai repede la momentul culminant, cu atat se simte mai bine.George - te va surprinde cu un limbaj deocheat, chiar vulgar si pozitii extrem de incitante. Adora sa-i trezesti interesul sexual mai mult prin cuvinte murdare decat prin gesturi tandre. Doar daca te conformezi situatiei si-i vei incinge imaginatia va fi OK pentru amandoi.Cristian - felicitari! Ai in patul tau un tip extrem de pasional, care nu concepe ca o partida de amor sa nu inceapa cu un sarut din cap pana in picioare. Pune-ti o lenjerie provocatoare si te vei bucura de o partida de sex de vis.