„Nu vreau să aud că n-avem bani pentru antrenor personal…“

Ştire online publicată Joi, 12 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Rădulescu arată de senzație la cei 44 de ani pe care îi are. Preocupată să aibă o siluetă de vis, ea a dezvăluit care este secretul ei.Mult sport și o alimentație sănătoasă pentru un trup de adolescentă. Acestea o ajută pe Mihaela Rădulescu să arate atât de bine. Vedeta susține că regimul său de viață nu este unul costisitor și nici nu îi ocupă mult timp.„Fac ceea ce trebuie, mult sport, însă nu vreau să mai aud povestea asta cu «nu avem timp». Avem toate timp dacă vrem. Fie că e vorba de un sfert de oră dimineața. Nu vreau să aud că n-avem bani pentru antrenor personal la sală și nici nu am nu știu eu ce aparate sau echipamente. Personal, fac sport la mine acasă, pe terasă, la mine în baie. Îmi fac genuflexiunile, flotările, abdomenele mele oriun-de, deci nu trebuie nici bani, nici timp special”, a mărturisit ve-deta într-un interviu pentru emisiunea la „M Magazin”, difuzată la TVR 2.Pe lângă mișcarea fizică, legumele și morcovii îi dau vedetei un plus de ajutor.„În plus, mănânc multe legume și ronțăi morcovi”, a precizat Mihaela Rădulescu în același interviu.