„Nu vreau să arăt la 60 de ani ca la 18"

Ştire online publicată Joi, 07 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ultima operație suferită la sâni de Katie Price, alias Jordan, nu a avut rezultate excelente. Mult apreciatele „accesorii” nu s-au micșorat atât cât și-ar fi dorit ea, astfel că o nouă intervenție chirurgicală este în plan. „În sutien arată bine, dar sunt prea lăsați. Am făcut trei operații de sâni înainte și știu exact cum ar trebui să arate”, a adăugat soția lui Peter Andre. Încă o intervenție chirurgicală înseamnă, însă, că gândurile pentru un al patrulea copil trebuie alungate pentru moment. „Acesta este un alt lucru care mă irită. Doctorul mi-a spus că îmi va reface sânii după șase luni și apoi se adaugă perioada de recuperare. Asta înseamnă că nu pot avea un copil în următoarele 18 luni”, s-a plâns Katie. Sânii-„bijuterie” nu reprezintă singurul lucru de care Jordan este nemulțumită. Și aspectul dinților săi o deranjează, iar luna viitoare pe orarul vedetei este înscrisă operația. Nu doar sânii au cunoscut bisturiul, ci și nasul vedetei. După zeci de mii lire cheltuite și dureri suportate de dragul unui look de invidiat, starul, mamă a trei copii, are un sfat prețios pentru doamne și domnișoare. „Tuturor celor care citesc aceste rânduri le spun un lucru: rămâneți naturali. Nu mai vreau operații estetice. Nu vreau să arăt la 60 de ani ca la 18”, a concluzionat Jordan.