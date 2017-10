„Nu ştiu exact ce l-a făcut pe Alexandru Papadopol să mă ceară de soţie“

„Nu știu exact ce l-a făcut pe Alexandru Papadopol să mă ceară de soție“

Vedeta Acasă TV, Ioana Ginghină, se simte o femeie împlinită: are o carieră înfloritoare, un soț iubitor și o fetiță minunată. Cu toate acestea, când privește în urmă, actriței nu îi vine să creadă că a reușit să-și întemeieze o familie frumoasă și să cunoască succesul pe plan profesional în doar câțiva ani. „Eu și Alexandru ne-am cunoscut la filmările pentru telenovela Numai Iubirea și tot atunci ne-am și plăcut, doar că viețile noastre personale erau mult prea complicate ca să putem fi împreună. Țin minte, că pe 2 februarie 2005, petrecerea aniversară a postului Acasă s-a ținut la Nemo, un club care nici nu știu dacă mai există. Atunci am dansat prima dată amândoi, atunci ne-am plimbat pe străzi noaptea târziu după ce s-a terminat petrecerea. Deși era frig, multe grade cu minus, noi nu le-am simțit. Ne plăcea mult să stăm de vorbă. Nu am avut niciunul puterea de a face pasul cel mare atunci, așa că a mai trecut un an, un an în care noi am lucrat la proiecte diferite, un an cu multe căutări, un an destul de confuz din punct de vedere personal, în care cu greu m-am regăsit. Destinul era ca Alexandru și cu mine să fim împreună, așa că atunci când ne-am reîntâlnit pe platourile de filmare, la telenovela «Daria, iubirea mea», ne-am cuplat fără prea multe discuții. Nu știu exact ce l-a făcut pe Alexandru să mă ceară, la scurt timp, de soție, poate că îi fusese dor de mine sau poate că secvența în care m-a surprins în baie în bustul gol, dar la mai puțin de o lună de relație eram soț si soție cu acte în regulă, spre surprinderea multora și chiar și a noastră”, scris Ioana Ginghină pe blogul său.