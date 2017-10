"Nu știu ce o să ne rezerve viitorul, dar, deocamdată, am luat pauză"

Sâmbătă, 21 Martie 2015.

Nicoleta Luciu nu-și poate imagina viața fără faimă. „Nu știu ce-nseamnă să nu fii celebru, pentru că am dat autografe de când am câștigat Miss România, din 1999”, a mărturisit Nicoleta Luciu, pentru Click! Deși îi place să fie în lumina reflectoarelor, mai ales pe scenă, ca solistă, și-a dat seama că asta îi face mai mult rău. „Cu muzica am întrerupt-o pentru că, sincer, nu mai făceam față”, a recunoscut Nicoleta Luciu, scrie click.ro.Deși a revenit în televiziune de Dragobete, Nicoleta Luciu a spus pas careirei muzicale. „Îmi place să iau contact cu publicul, dar efortul era mult prea mare din partea mea ca să ajung la aceste concerte și îmi neglijam foarte mult copiii. Oferte au mai fost, dar le-am refuzat. Am fost la trei-maximum patru evenimente pe săptămână, pe care le-am prezentat... Nu știu ce o să ne rezerve viitorul, dar, deocamdată, am luat pauză”, a recunoscut Nicoleta Luciu, pentru Click!