„Nu pot spune că e dragostea vieţii mele“

Sylvia, despre iubitul ei:

„Nu pot spune că e dragostea vieții mele“

Ştire online publicată Luni, 17 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Viața cântăreței Sylvia s-a liniștit după divorț, mai ales că acum aceasta are un nou iubit, pe Dragoș.Deși lucrurile sunt perfecte între ei, solista spune că nu are în plan o nouă căsătorie, scrie adpm.ro. „Nu pot spune că e dragostea vieții mele și că o să mă căsătoresc cu el. Îmi doresc să mă mai căsă-toresc, cu atât mai mult cu cât eu nu am apucat să îmbrac rochia de mireasă, dar nu știu când se va întâmpla. Oricum, am prins o teamă de căsnicie”, mărturisește Sylvia.După divorțul de Andrei, de la trupa Alb-Negru, artista a declarat: „E prea devreme pentru căsătorie. Nu mi-e frică, dar oarecum suflu și în iaurt. Nu am de unde să știu că el este alesul”, a spus cântăreața.„Dragoș l-a cunoscut pe tata, eu nu i-am cunoscut pe ai lui. O să vină și pasul acesta. Noi am luat-o încet, cu pași mici”, a mai spus ea.Întrebată ce greșeli nu ar mai face într-o eventuală căsnicie, Sylvia a declarat: „Nu mi-aș mai teroriza bărbatul cu întrebări de genul unde ești, cu cine, de ce... Atâta vreme cât ești fericit, e bine să nu umbli în treburile celuilalt”, scrie libertatea.ro.