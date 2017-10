Nu poate sta departe de scandaluri. Oana Zăvoranu, acuzată dur

Ştire online publicată Marţi, 23 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu nu poate să stea deloc departe de scandaluri. De data aceasta, cel care este acuzat de lucruri îngrozitoare este Alex, iubitul ei palestinian.Invitat în emisiunea "Răi da buni", de la Antena Stars, fostul iubit al Oanei Zăvoranu, Răzvan Dumitrescu a lansat acuzații grave la adresa actualului partener de viață al vedetei.Răzvan a declarat că a fost informat că Alex, actualul iubit al Oanei, ar fi agresat-o pe contabila Agricomex."Am primit un telefon prin care am fost anunțat că Alex, iubitul Oanei, o bate pe contabila firmei Agricomex. Am fost sunat și mi s-a spus că Alex ar fi avut un dialog cu contabila, care ar fi refuzat să-i dea niște acte, niște bani, iar Alex ar fi vrut să o lovească cu pumnul, aceasta s-ar fi ferit și apoi ar fi luat-o la picioare. Agresiunea ar fi fost una fizică și verbală", a declarat Răzvan.Mai mult fostul iubit al Oanei, spune despre Alex că ar fura-o în mod constant pe iubita sa:"L-am văzut pe Alex cum băga mâna în geanta Oanei și i-a luat bani! I-am spus că nu e ok ce face".Enervată la culme de acuzațiile lui Răzvan Oana a început să-l jugnească în direct: ”Răzvan ai început să fii Pascu? Răzvan, pari o muiere! Fii bărbat! Te rog să pleci acasă! Nu mai spune tu de Alex că-mi fură bani!”, scrie libertatea.ro