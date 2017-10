Pentru cei 11 ani diferență, Mihaela Rădulescu se justifică:

Ştire online publicată Joi, 16 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La numai o săptămână de divorțul de Elan Schwartzenberg, vedeta de televiziune a confirmat că se iubește de luni de zile cu Dani Oțil și că n-a ascuns niciodată această relație. „Noi n-am făcut nici un secret. N-am făcut nici un efort să ne ascundem, decât acela de bun simț de a nu deranja oamenii foarte apropiați. N-a fost vorba de ascuns, dar n-am vrut să rănim pe nimeni pentru că sunt la mijloc și un copil, și un soț. Am vrut să luăm lucrurile în ordine logică, astfel încât să nu sufere oameni care nu merită”, a declarat Mihaela Rădulescu. Paparazzii ziarului Ring au surprins-o pe diva marți dimineață părăsind locuința colegului de trust. „Îmi era foarte ușor să nu vin în blocul lui Dani dacă nu voiam să vin, ca să evit să mă vedeți voi, ziariștii. Neavând nimic de ascuns, am decis să fac lucrul acesta deschis. Da, am o relație cu Dani. S-a întâmplat. Am lucrat enorm de mult împreună. Probabil că, la un moment dat, ne-am dat seama că ne plăcem”, a declarat Mihaela Rădulescu. Ce i-a apropiat pe cei doi? „Multe pasiuni comune. Da, sporturile cu motor, dar sunt și altele”, a confirmat vedeta. Dacă o deranjează faptul ca oamenii o vor judeca pentru că are o relație cu un bărbat mai tânăr ca ea? „Nu ne punem buletinele pe noptieră când ne întâlnim. Deci, este o relație între un bărbat și o femeie și atât”. Mihaela Rădulescu nu este deranjată nici de faptul că și-a petrecut nopțile în garsonieră lui Dani, nu în vreo vilă. „Nu mă interesează unde locuiește bărbatul cu care am o relație. Nu mă interesează decât de sufletul meu, nu unde se întâmplă să locuiască sufletul meu”.