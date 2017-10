"Nu mi-e teamă că voi fi înşelat din nou"

"Nu mi-e teamă că voi fi înșelat din nou"

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Misterul s-a risipit în sfârșit. Comediantul Dan Badea a recunoscut că a fost înșelat de Lora, pentru prima dată de când a divorțat de artistă.Dacă atunci a fost elegant și discret, negând că interpreta a făcut acest lucru urât, ei bine, de data aceasta actorul a fost sincer și a dat cărțile pe față.Dan Badea a recunoscut că a fost înșelat de Lora, chiar înainte să facă din nou pasul cel mare cu Mădălina Drăghici. Acesta a fost întrebat de o realizatoare tv dacă nu îi este teamă să fie înșelat din nou, după căsătorie. Lora a fost acuzată atunci că i-a furat iubitul prietenei ei, Doinița Oancea. Este vorba despre Ionuț Ghenu, cel care îi este și impresar și alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.Ștergând cu buretele tot ce a fost, Dan Badea se căsătorește cu Mădălina și speră ca în curând să aibă și un copil.„O să vină foarte mulți invitați. Vreo 200. Pe 2 septembrie vom avea nunta. Nu, chiar nu mă gândesc că am fost și cu fosta în locurile respective. Copilul este destul de aproape. După nuntă vrem și un copil”, a spus Dan Badea în cadrul emisiunii „Agenția VIP”.„Nu mi-e teamă deloc să fac din nou acest pas. Nu o să am moment de stand up la nuntă. Eu nu o să spun nimic, doar dacă se îmbată Bordea”, a mai spus Dan Badea. „Nu mi-e teamă că voi fi înșelat din nou”, a adăugat comediantul.