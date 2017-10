„Nu-mi cresc fetiţele cu interdicţii!“

Interviu pentru „Cuget Liber“, cu Maia Morgenstern

„Nu-mi cresc fetițele cu interdicții!“

Cu actrița Maia Morgenstern (49 ani) am avut ocazia să stăm de vorbă după reprezentația de pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, cu spectacolul „Tangou Final“. Nu mai urcase demult pe această scenă și aplauzele îndelungi de la finalul reprezentației i-au dovedit, dacă mai era nevoie, că publicul constănțean o dorește cât mai des. Motiv pentru care, probabil, împreună cu directorul Gheorghe Ungureanu a stabilit să revină cât de curând la Constanța, cel mai probabil cu spectacolul „Miss Daisy și șoferul ei”. A fost căsătorită de două ori și are trei copii: Tudor Aaron Istodor (27 ani), Eva Leea Cabiria (11 ani) și Ana Isadora (7 ani). Actualmente este căsătorită cu Dumitru, medic neuro-chirurg la Spitalul „Elias”. - Cum ați reacționat când ați aflat că fiul dvs. își dorește să devină actor? - Mi-a înghețat sângele în vine, dar a avut dreptate. E o meserie foarte frumoasă și trebuie s-o iubești, într-adevăr, înspăimân-tător de mult pentru a depăși dificultățile, greutățile, asperitățile și dezamăgirile și pentru a-ți păstra neîntinate credința și idealurile. Din punctul acesta de vedere nu-i deloc ușor. - Este un norocos s-o aibă pe mamă alături pe scenă? - Sunt foarte emoționată și fericită când urc alături de el pe scenă. E un moment de un profesionalism și generozitate în același timp. Jucând alături de copilul tău, căruia îi vrei tot binele de pe lume, există o dorință de a-l vedea înălțat, de a-l vedea deschizându-și aripile. Într-adevăr atunci are sens expresia „prin celălalt te împlinești”. - În piesă afirmați că drumul unei actrițe este pavat cu cruzime. Cât este ficțiune, cât adevăr? - Piesa este o ficțiune, dar bazată pe multă cunoaștere a vieților multor actori, actrițe. Este exemplul unei actrițe care îndrăznește să nu fie conform așteptării. Spre exemplu, marea Greta Garbo, la vârsta de 34 de ani, a renunțat. Una dintre vedetele absolute ale cinematografiei mondiale a pus capăt carierei pentru că presa a sfâșiat-o că a jucat în două comedii: „Ninochka” și „Two face two woman”. Au mâncat-o de vie. Ea care era considerată sfinxul diafan și misterios. Cum să îndrăznească ea să râdă în filme? - Unde vă simțiți mai bine: pe scenă sau în fața camerelor de filmat? - Mi-e drag să construiesc personaje, mi-e drag să construiesc situații de viață. Mi-e drag dezideratul de a atinge adevărul situa-țiilor. - Există roluri pe care le de-testați? - N-am nimic împotriva personajelor negative, deloc, pentru că trebuie și ele apărate, trebuie prezentate și ele în fața publicului, datorită felului în care se rapor-tează publicul. Nu putem avea numai personaje pozitive și eroi îndrăgiți. Prin contrast trebuie create personajele veridice. Maleficul este prezent. Noi trebuie să arătăm cum să te aperi, cum lupți pentru ca adevărul să învingă. - Îi lăsați pe copiii dvs. să se uite la televizor? - Cu maaaaaare atenție. Sunt și emisiuni interesante și e o luptă permanentă. Că vin și-mi spun că sunt colegi care se uită colo și acolo. Nu vreau să le cresc pe fetițele mele cu interdicții de genul „Tu n-ai voie aia și aia și aia”… v v v Nu întâmplător am întrebat-o despre edu-cația fetelor, deoarece în dese rânduri a povestit în mass-media grija cu care își înconjoară „odoarele”. „Într-o zi, m-a sunat fiica mea să-mi ceară voie să participe la o școală de modeling. Agenția venise la școală pentru recrutare, în clasa a șa-sea. Mi-a căzut telefonul cu zgomot. Ce căutau ei în clasă? Pe mine mă opresc la poartă și-mi spun că nu pot să intru cu copilul decât până aici. Cu voia cui intră ei în școli? Eu am o problemă cu recrutarea de tinere talente în școli”, a povestit Maia Morgenstern. Cântecul preferat: „Să știi, măicuța mea“, Dan Spătaru Cartea preferată: Foarte greu de spus. „Don Quijote“ de Cervantes, „Poveste despre dragoste și întuneric“ de Amos Oz, „Iosif și frații săi“ a lui Thomas Mann. Și-a dobândit faima mondială după rolul Fecioarei Maria jucat în filmul „Patimile lui Hristos“ regizat de celebrul Mel Gibson. Pe Maia Morgenstern o puteți vedea la Teatrul Național, în „Livada de vișini“ și „Burghezul gentilom“, și la Teatrul Evreiesc de Stat, în „Driving Miss Daisy“, „Jocul regilor” și în cea mai nouă premieră „O tragedie dentară“, în care joacă alături de fiul ei, Tudor Aaron Istodor.