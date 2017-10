"Nu mă văd măritată...Sunt cam reci părinţii lui"

"Nu mă văd măritată...Sunt cam reci părinții lui"

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Otilia Bilionera radiază de fericire de când se află într-o relație cu iubitul ei turc. Sunt împreună de 7 luni și se pare că relația lor evoluează foarte rapid. Se înțeleg din ce în ce mai bine, iar cântăreața a recunoscut că a fost la el acasă și i-a cunoscut părinții.Invitată la emisiunea "Star Matinal", de la Antena Stars, Otilia Bilionera a mărtusit cu zâmbetul pe buze că este foarte fericită lângă acest bărbat."Suntem împreună, ne înțelegem mai bine ca niciodată, chiar diseară va veni din nou în țară, chiar trebuie să mă duc să îmi fac curățenie. Chiar le-am spus fetelor că după emisiune o să mă duc să îmi cumpăr cârpă. Avem 7 luni. Da, ne-am mai despărțit câte o săptămână. Ne vedem foarte des, în fiecare săptămână, câte două zile. Dacă nu mă duc eu la el, vine el aici. Săptămâna viitoare o să am câteva concerte în Turcia, așa că o să stau acolo mai mult. Ne mai certăm, tot timpul îmi zice. Vorbim mai mult în engleză, dar am învățat câteva cuvinte în turcă și el în română. Suntem relegii diferite, nu ar fi momentul, nu mă văd măritată. I-am cunoscut familia, dar sunt cam reci părinții lui, sunt niște oameni tradiționaliști. Mama este încântată de idee. Urmează să îmi cunoască părinții. Am fost despărțiți o săptămână, dar ne-am împăcat, nu a fost să fie. Sper să nu se strice fericirea," a spus Otilia Bilionera, la "Star Magazin", de la Antena Stars, scrie spynews.ro.