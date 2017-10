"Nu mă surprinde. Adi nu se va lăsa niciodată de mine!"

Oficial, Bianca îl iubește pe Victor, Victor pe Bianca, Cristea pe Cipriana, noua lui parteneră, și invers. Neoficial, Adi Cristea se topește pe picioare de dorul fostei partenere și, cu toate că părea că a lăsat- o în pace să-și consume amorul cu exbăiatul de la “Meteo”, de câteva săptămâni a început să atace din nou la poarta ei.Întâi a căutat-o cu pretextul că are să-i returneze câteva lucruri din vremea când locuiau împreună și că ar vrea să i le înmâneze personal, scrie libertatea.ro.“Nu mă surprinde. Adi nu se va lăsa niciodată de mine!”, a exclamat ea, deloc deranjată, la auzul “noutăților”. Contactată pe marginea acestui subiect, Drăgușanu a preferat să nu comenteze.Patimile lui Cristea sunt confirmate chiar și de Carla, roșcata care i-a trecut prin așternuturi în această vară: “Eu și Adi Cristea am încercat să avem o relație, însă, din păcate, Adi nu o poate uita pe Bianca. Cât timp am fost împreună, mi-a tot povestit despre Bianca și mi-am dat seama că sentimentele lui pentru ea sunt puternice. Cât a fost cu mine îi trimitea mesaje. Cred că el încă ține la ea și mai cred că se potrivesc foarte bine”.