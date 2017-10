"Nu l-am MAI VĂZUT de un AN!"

Ştire online publicată Luni, 15 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ca în fiecare an, Anda Adam va avea un program foarte încărcat la sfârșit de an, cu concerte peste concerte și evenimente peste evenimente.Însă, va și petrece alătri de cei dragi. Artista abia așteaptă sărbătorile de iarnă pentru că va avea apropae o persoană foarte dragă sufletului ei. Este vorba despre fratele său, pe care nu l-a mai văzut de un an, după cum a mărturisit vedeta pentru www.ziarulring.ro."De sărbători voi cânta, ca în fiecare an, evident, și voi petrece Sărbătorile de Iarnă cu iubitul meu, în familie, cu cei doi cățeluși pe care îi am și cu fratele meu, care vine din Australia. Nu l-am mai văzut de un an”, a declarat cântăreața, scrie libertatea.ro.